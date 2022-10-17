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12:12, 16 октября 2022 года

"Сердце пармы": витязи, шаманы, ведьмы

На экранах орловских кинотеатров - фильм-экшн, снятый по одноименному роману Алексея Иванова. На одном из сеансов была корреспондент ГТРК "Орел" Анна Вайсергисер.


На киноэкраны страны вышла эпическая драма Антона Мегердичева "Сердце пармы". Фильм снят по одноименному роману Алексея Иванова, при поддержке телеканала "Россия".

Русь продвигается на Урал, где враждуют между собой языческие княжества. Столкновение культур привносит раздор и вражду. Людским страстям противостоит и природа. И через все это проходит сильная линия любви. Это любовь – самопожертвование.

Кастинг актеров шел больше года. Юную ведьму-ламию сыграла Елена Ербакова. Для роли ей пришлось выучить мансийский язык. Актеры, участвующие в съемках сражений, прошли полугодовое обучение верховой езде.

Старинные предметы быта художники по реквизиту собирали по всей стране. Повествование разворачивается в самых живописных местах России – в Подмосковье и Пермском крае.

После просмотра фильма зрители выходили под большим впечатлением. Каждый отмечал грандиозный размах повествования, захватывающие батальные сцены, трогательные линии любви и дружбы.

Посмотреть фильм и оценить работу звездной команды можно в ближайшие недели во всех кинотеатрах.

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Анна Вайсергисер
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