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12:30, 16 октября 2022 года В Колпне появится свой кинозал Большой экран разместят в районном доме культуры.





В доме культуры Колпнянского района откроется кинозал. В рамках нацпроекта "Культура" Фондом кино на эти цели будет направлено 9 млн. рублей.

Посетители кинозала смогут смотреть мультфильмы и фильмы на большом экране в форматах 2D и 3D. Для зрителей с ограниченными возможностями планируется установка оборудования для тифлокомментирования.



"Надеемся, что открытие кинозала станет хорошим, желанным подарком для колпнянцев к Новому году", - Лариса Бакланова начальник отдела культуры администрации Колпнянского района.





Орловское Информбюро





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