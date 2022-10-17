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12:40, 16 октября 2022 года

Сегодня эвакуировали пациентов орловского онкодиспансера

В одном из отделений медучреждения произошло задымление.


Сегодня в 9:20 утра в радиологическом отделении орловского онкодиспансера сработала пожарная сигнализация. Как сообщает региональное МЧС, произошло задымление в одном из помещений хозблока.

Спасатели эвакуировали 40 пациентов. Специалисты пожарной службы ликвидировали задымление.

На место ЧП выехали представители департамента здравоохранения.
Игорь Петчин, и.о. руководителя департамента здравоохранения: "По предварительным данным, источником задымления мог послужить один из люминесцентных светильников в помещении хозблока. На текущий момент все пациенты возвратились в свои палаты, никакой угрозы нет. Рассмотрение ситуации находится на личном контроле губернатора Орловской области Андрея Клычкова".



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