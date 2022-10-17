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13:10, 16 октября 2022 года Девушки приняли "Осенний вызов" В эти минуты в Орле проходит турнир по боксу.





В Орле проходит турнир по боксу среди девушек "Осенний вызов". В списке участниц - более 200 фамилий. Есть представители ДНР. Орловская область выставила 25 спортсменок. Призеры турнира получат право выступить на всероссийском турнире "Олимпийские надежды".











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