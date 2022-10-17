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14:01, 16 октября 2022 года Для Охотникова замка установили зоны охраны Уникальное здание находится в Колпнянском районе Орловской области.





В Орловской области установили зоны охраны для Охотникова замка. Объект культурного наследия регионального историко-культурного значения находится в Колпнянском районе, в селе Яковка.



Замок был возведен на землях, пожалованных Екатериной II надворному советнику Якову Андреевичу Охотникову. Однако идея строительства замка принадлежала его потомку — Василию Павловичу. Он и построил на выделенной земле замок в готическом стиле. По факту изысканного вида строение было заводом по производству сахара. В годы советской власти там находился деревенский клуб и столовая.



Согласно требованиям , в границах зон охраны Охотникова замка запрещается хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту культурного наследия.





Фото: Администрация Колпнянского района





Орловское Информбюро





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