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7:30, 17 октября 2022 года Две орловские больницы получат 7,5 млн рублей на ремонт и благоустройство Средства выделят из бюджета Орловской области.





В 2022 году две орловские больницы получат 7,5 млн рублей на ремонт и благоустройство из бюджета Орловской области.



На капитальный ремонт инженерных сетей главного корпуса городской больницы им. Боткина и для подключения кислородного концентратора направят свыше 1,1 млн рублей. Это же медучреждение получит 2,6 млн рублей на благоустройство территории для установки блок-контейнера.



Ливенская ЦРБ получит более 1,2 млн рублей на капремонт инженерных сетей инфекционного отделения и для подключения кислородного концентратора. Здесь также нужно подготовить территорию для установки блок-контейнера. На эти цели медучреждение получит 2,5 млн рублей.





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