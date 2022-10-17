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17:20, 16 октября 2022 года Под Залегощью опрокинулся КАМАЗ ДТП произошло около двух часов дня.





Сегодня днем на 6 километре автодороги Залегощь – Красное произошло ДТП – опрокинулся грузовой автомобиль КАМАЗ. Как сообщает региональное МЧС, есть пострадавшие.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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