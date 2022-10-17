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17:17, 16 октября 2022 года

Семейный МФЦ в Ливнах – под Покровом Божией Матери

В праздник Покрова епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил чин освящения многофункционального семейного центра.


14 октября, в праздник Покрова, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил чин освящения Семейного МФЦ в Ливнах. Владыка передал в дар центру образ Божией Матери.

Семейный МФЦ будет оказывать полный комплекс социальных услуг для всех семей. В одном пространстве будут находиться представители разных служб и учреждений.

Инициатор и руководитель центра Светлана Черенкова в июле этого года представила орловский пилотный проект президенту Владимиру Путину.
Президент заверил, что будет сделано всё для того, чтобы поддержать идею создания Семейных МФЦ по всей стране.


Фото: сайт Ливенской епархии

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Ливенский проект и рассказ о нем заинтересовали всю страну



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