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20:20, 16 октября 2022 года В понедельник орловцам стоит захватить зонтик Возможны дожди.





В Орловской области в понедельник ожидается переменная облачность. И если ночью будет преимущественно без осадков, то днем орловцев ожидают небольшие дожди.



По прогнозам синоптиков, ветер южный - ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2°С..+3°С, днём +8°С..+13°С.





Орловское Информбюро





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