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18:24, 16 октября 2022 года Под Мценском столкнулись легковой автомобиль и фура Есть пострадавший.





Сегодня около 12 часов дня на трассе М-2 "Крым" под Мценском столкнулись два автомобиля - легковой "Рено" и грузовой "Вольво".

Как сообщили в региональном МЧС, пострадала женщина. Она была доставлена в Мценскую ЦРБ.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области







Орловское Информбюро





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