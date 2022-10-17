Губернатор Андрей Клычков вновь встретится с мобилизованными орловцами в учебных частях

Как сообщил губернатор, груз уже готовится к отправке в учебные воинские части. Многотонную посылку Андрей Клычков намерен сопроводить лично.
Андрей Клычков: "Сбор велся, как говорится, по всем фронтам. Каждая копейка шла на закупку нужных вещей. За счёт средств, поступивших на расчетный счёт поддержки солдат, благодаря вкладу бизнеса и общественности, были закуплены рации, квадрокоптеры, инструменты, ночники, генераторы, печи, ноутбуки и оргтехника, рации, медикаменты и много чего нужного. При поддержке муниципальных районов и городских округов мы закрыли остальные дополнительные потребности. Самый ценный груз - тактические рюкзаки, форма, обувь, спальные мешки для каждого мы тоже привезем".