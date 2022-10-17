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21:42, 16 октября 2022 года Губернатор Андрей Клычков вновь встретится с мобилизованными орловцами в учебных частях Глава региона во вторник намерен сопроводить собранный на Орловщине гуманитарный груз.





Губернатор Андрей Клычков сообщил, что собран ещё один груз для мобилизованных орловцев, которые находятся в учебных частях.

Андрей Клычков: "Сбор велся, как говорится, по всем фронтам. Каждая копейка шла на закупку нужных вещей. За счёт средств, поступивших на расчетный счёт поддержки солдат, благодаря вкладу бизнеса и общественности, были закуплены рации, квадрокоптеры, инструменты, ночники, генераторы, печи, ноутбуки и оргтехника, рации, медикаменты и много чего нужного. При поддержке муниципальных районов и городских округов мы закрыли остальные дополнительные потребности. Самый ценный груз - тактические рюкзаки, форма, обувь, спальные мешки для каждого мы тоже привезем". Как сообщил губернатор, груз уже готовится к отправке в учебные воинские части. Многотонную посылку Андрей Клычков намерен сопроводить лично.





Орловское Информбюро





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