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8:48, 17 октября 2022 года В Мценске задержали нетрезвого автоугонщика Парень не смог пройти мимо "Нивы" с оставленными в замке зажигания ключами.





В Мценске полицейские с поличным задержали автоугонщика. Хозяин "Нивы" оставил ключи в замке зажигания, чем не преминул воспользоваться подозреваемый.



Фигурант попытался скрыться от правоохранителей, но после недолгого преследования был остановлен. За руль 29-летний парень сел нетрезвым.



За вождение в состоянии алкогольного опьянения молодой человек получил 10 суток ареста. Возбуждено уголовное дело об угоне. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





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