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8:58, 17 октября 2022 года На Орловщине закупят свыше полутора тысяч контейнеров для вторсырья Новые мусорные баки получат Орел, Мценск, Ливны и Орловский муниципальный округ.





В 2022 году в Орловской области закупят 1 659 контейнеров для раздельного сбора мусора, – сообщает региональный информационный портал. 1 104 бака для вторсырья планируется установить в Орле, в Орловском муниципальном округе – 251, В Ливнах – 173, в Мценске – 131.



Работа в данном направлении продолжится – регион прошел конкурсный отбор Минприроды России для получения субсидии на закупку мусорных контейнеров в 2023 году.



Орловщина входит в число лидеров по показателю обработки ТКО, весь мусор в регионе направляется на сортировку.





Орловское Информбюро





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