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9:16, 17 октября 2022 года В орловских школах не прекращают говорить о важном Одноименный патриотический урок прошел сегодня в гимназии № 19. Гостем стал председатель регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин.





В орловских школах продолжаются патриотические уроки "Разговор о важном". Такие внеклассные занятия – новшество, введенное с текущего учебного года.



Сегодня ученики гимназии № 19 города Орла беседовали с председателем регионального отделения ДОСААФ России, участником орловского клуба подводного плавания "Диво" Алексеем Петрыкиным.



В ходе урока мальчишки и девчонки посмотрели специальный репортаж нашей телерадиокомпании об экспедиции орловских дайверов на Камчатку. Вопросов на встрече было достаточно. Какие оказались самыми интересными и как школьники относятся к особенному уроку по понедельникам? Подробнее – в ближайших выпусках "Вести-Орел".





Орловское Информбюро





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