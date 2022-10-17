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9:36, 17 октября 2022 года Орловские "Русичи" завершили сезон на пятом месте В заключительном матче первенства наши футболисты в Курске разгромили местный "Авангард-М".





16 октября в Курске в рамках заключительного тура Первенства СФФ "Центр" состоялся матч между местным клубом "Авангард-М" и ФК "Русичи-Орел". Орловцы не оставили шансов сопернику, забив в ворота курян пять безответных мячей.



Эта победа, а также поражение "Академии Футбола", позволили "Русичам" занять итоговое пятое место в турнирной таблице. В сезоне 2021 года команда была девятой.





Орловское Информбюро





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