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9:48, 17 октября 2022 года Охота двух курян в Орловской области обернулась трагедией Один из мужчин подозревается в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он выстрелил по кустам, в которых находился второй охотник.





Житель Железногорска подозревается в причинении смерти по неосторожности, – сообщает СУ СК России по Орловской области. 15 октября мужчина был на охоте Березовка Дмитровского района и, как считает следствие, выстрелил в кустарник, в котором находился второй охотник. Погиб 29-летний житель Железногорского района. Мужчина признал вину в случившемся, расследование продолжается.



Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области





Орловское Информбюро





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