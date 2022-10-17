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9:59, 17 октября 2022 года Федеральный центр профинансирует расселение аварийного жилого фонда в Орловской области До конца текущего года в регион поступит 184,8 миллиона рублей.





Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Орловская область до конца текущего года получит 184,8 миллиона рублей на расселение аварийного жилого фонда. Речь идет о жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года.



Фото из архива и является иллюстрацией





Орловское Информбюро





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