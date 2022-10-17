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10:17, 17 октября 2022 года 11 орловцев стали Почетными работниками сферы образования РФ Торжественная церемония состоялась сегодня в администрации Орловской области.





В администрации Орловской области сегодня состоялась церемония присвоения звания "Почетный работник сферы образования Российской Федерации". Его удостоились 14 человек. Это педагоги, эксперты ОРЦОКО, представители департаментов образования и власти.



Звания были присвоены за добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования.





Орловское Информбюро





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