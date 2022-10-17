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10:46, 17 октября 2022 года Орловские "Русичи" уступили ивановскому "Текстильщику" Единственным голом в матче стал автогол вратаря орловской команды Ивана Фирфанова.





16 октября в матче "Серебряной группы" Юношеской футбольной лиги в дивизионе "Центр" для команд игроков не старше 16 лет орловские "Русичи" в гостях проиграли ивановскому "Текстильщику" – 0:1. Гол в свои ворота на 48-й минуте забил вратарь орловской команды Иван Фирфанов.



"Русичи" с тремя очками занимают последнее, восьмое, место в таблице "Серебряной группы". Следующую игру орловские футболисты проведут на выезде против "Торпедо-Владимир".





Орловское Информбюро





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