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11:28, 17 октября 2022 года Пациенты и оборудование Орловского онкодиспансера не пострадали в результате пожара Ликвидацию последствий воскресного происшествия обсудили сегодня в ходе заседания регионального правительства.





16 октября в Орловском онкологическом диспансере произошел пожар. Его пациенты и оборудование не пострадали. Об этом сообщил и.о. главы регдепартамента здравоохранения Игорь Петчин. Как сообщил член областного правительства, задымление было вызвано работой светильника дневного освещения. По данным МЧС, в кабинете выгорело кресло на площади в два квадратных метра, стены помещения закопчены по всей площади.



Игорь Петчин также добавил, что пострадавшее помещение было отмыто, в нем будет проведен косметический ремонт, – приводит слова Петчина ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".





Орловское Информбюро





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