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12:11, 17 октября 2022 года

"Настраивает на работу на всю неделю". В орловских школах продолжаются патриотические уроки "Разговор о важном"

С ребятами из гимназии № 19 города Орла побеседовал председатель регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин.


Ученики гимназии № 19 города Орла вели "Разговор о важном" с председателем регионального отделения ДОСААФ России, участником орловского клуба подводного плавания "Диво" Алексеем Петрыкиным. Как и положено, патриотический урок начался с прослушивания гимна страны. После мальчишки и девчонки не скупились на вопросы – какая температура под водой, каков из себя первый прыжок с парашютом, будут ли дайверы и дальше покорять подводные глубины?
Алексей Петрыкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России, участник Орловского клуба подводного плавания "Диво": "От прыжка быстрый и резкий восторг, от дайвинга – плавное, размеренное послевкусие и наслаждение".
К выбору гостя в гимназии относятся тщательно. В последнее время сюда все чаще приходят те, кто на деле защищает Родину. Во время встречи с такими людьми дети становятся серьезнее, понимают важность момента. Свой вклад школьники тоже вносят: они пишут весточки тем, кто сейчас на передовой.

40 минут урока пролетели быстро. Алексей Петрыкин пообещал ребятам, что покорять глубины дайверы будут и дальше – сейчас как раз строят планы на предстоящий год.
Алексей Петрыкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России, участник Орловского клуба подводного плавания "Диво": "Детям главное рассказать, показать. Выбор, кем стать, они должны сделать сами".




Юлия Опанасюк
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