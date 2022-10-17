Главная » Новости



12:25, 17 октября 2022 года Мценская участковая представит Орловщину в финале всероссийского профессионального конкурса Капитан полиции Елена Белова обошла в голосовании своих коллег – майора полиции Николая Колганова и капитана полиции Владимира Лютикова.





Победителем регионального этапа конкурса "Народный участковый" в Орловской области стала капитан полиции Елена Белова. В голосовании она оставила позади своих коллег – майора полиции Николая Колганова и капитана полиции Владимира Лютикова. Теперь сотрудница МО МВД России "Мценский" представит Орловскую область на всероссийском этапе конкурса.



Голосование за титул лучшего "Народного участкового" страны пройдет в преддверии Дня сотрудников службы участковых уполномоченных полиции.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2