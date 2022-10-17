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12:44, 17 октября 2022 года Водитель опрокинувшегося под Залегощью КАМАЗа погиб Смертельное ДТП произошло накануне днем.





16 октября в 13:55 на шестом километре автодороги "Залегощь – Красное" 70-летний водитель КАМАЗа съехал в кювет, где машина перевернулась. Мужчина погиб, – сообщили в УГИБДД России по Орловской области.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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