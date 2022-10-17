Главная » Новости



13:25, 17 октября 2022 года "Осенний вызов" принес орловским спортсменкам 16 медалей В Орле состоялся турнир по боксу среди девушек. В соревнования участвовало более 200 спортсменок. Зачем девушки идут в бокс, узнала корреспондент ГТРК "Орел" Анастасия Дорохова.





Она могла бы стоять на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике - прыжкам и кульбитам было отдано семь лет. Но судьба решила иначе – вот уже три года Алина Ветчинина (Подмосковье) занимается боксом. Девушка - призёр Чемпионата ЦФО среди женщин.

Как признается Алина, без этого вида спорта она себя уже не мыслит: "Мальчиков не бью, а дерусь только на ринге. Я получаю от этого удовольствие, адреналин - приятные ощущения". Для спортсменки из Нижегородской области Миланы Жуковой бой закончился досрочно. Она - в начале своего спортивного пути в боксе. Боями на ринге активная жизнь девушки не ограничивается. В сфере ее интересов есть и танцы. А в бокс, как говорит сама Милана, она пришла, чтобы научиться самообороне.



В течение трех дней на орловский ринг выходили более 200 спортсменок. "Осенний вызов" – отличный способ заявить о себе. Лучших на карандаш берут наставники сборной. Кстати, организаторы уверены: девушкам в боксе есть место.

"Во всем мире многими мужскими видами спорта занимаются девушки - футбол, штанга. И если бокс привлекает девушек, давайте дадим им этим заниматься" – говорит старший тренер сборной России по боксу среди девочек Александр Михайлов. Турнир «Осенний вызов» проходил в Орле в седьмой раз. Орловскую область на этих соревнованиях представляли 25 спортсменок. Более половины из них стали призёрами. Так, золотые награды завоевали Менщикова Ольга, Тувакова Светлана, Ковалева Анастасия, Башакина Ксения, Демидова Таисия, Фасхутдинова Анастасия. Серебро – у Виктории Ковалевой, Виолетты Бирюковой, Валерии Душчкиной. Бронза – у Анны Подщеколдиной, Екатерины Абаниной, Надежды Селезневой, Софии Сазоновой, Ангелины Савеловой, Анастасии Цукановой, Марии Ефремовой.



Призёры – получат шанс выступить на всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды». И сделают еще один шаг к большим победам.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2