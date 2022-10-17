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13:50, 17 октября 2022 года

Дом многодетной семьи должен быть безопасным

Снизить риск возникновения пожара в доме, где много маленьких детей, помогает специальный прибор. За установкой пожарного извещателя в доме орловской семьи следила съемочная группа ГТРК "Орел".


Многодетная мама Екатерина Замуруева к статусу своего дома "уютный" добавляет - "безопасный". Два сына ходят в школу, а вот дочка еще совсем маленькая. Иногда, если маме нужно отлучиться в магазин, ребята дома остаются одни и присматривают за обстановкой. На улице, где живут Замуруевы, совсем недавно было ЧП - виной всему несоблюдение элементарных противопожарных правил. Поэтому мать семейства в гости решила пригласить специалистов - для установки пожарного извещателя.

Маленькая круглая коробочка - с огромным звуковым потенциалом. Всего пару минут и извещатель установлен на видном месте.
Сопровождаться такой прибор должен лицензией. Его нельзя просто так купить в магазине и установить дома. Датчик обязательно должен состоять на учете МЧС.

Акция "Безопасность детства" проходит ежегодно, и в нее входит не только установка оборудования. Напомнить противопожарные правила - вот главная цель.
"Нельзя сказать, что если есть пожарный извещатель, то вероятность пожара уменьшается. А вот вероятность спасения вашей жизни – увеличивается", - уверен сотрудник регионального МЧС Владимир Поляков.
Что делать, если вдруг сигнал ложный? А такое может случиться - попадет пыль или насекомое. Этим вопросом задалась Светлана Тюрина: у нее трое детей, и звук сработавшего извещателя может их напугать. В этом случае нужно снять прибор, вытащить батарейку и отключить - поясняют специалисты.

Многодетным семьям датчики устанавливают бесплатно, за этим следят представители общественной организации "Отцы России " и уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский. Как отмечает омбудсмен, в прошлом году были ситуации, когда такие датчики спасали жизни.

В этом году в Орле пожаров и возгораний в домах, где установлены извещатели, не было. Но стоит помнить: оборудование не панацея, работает только вместе с соблюдением правил безопасности. В квартирах неблагополучных семей тоже устанавливают извещатели, и там тоже проводят беседы, но с акцентом на другую тему. Ведь хороший друг огня - алкоголь, а когда они вместе, то вероятность беды увеличивается.


Всеволод Трифонов
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