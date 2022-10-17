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14:00, 17 октября 2022 года К детям Донбасса снова заглянули с подарками Ребят в Нарышкинской школе-интернате навестили депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко и замначальника МЖД по территориальному управлению Юрий Кобзарь.





Депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко посетила с очередным рабочим визитом Нарышкинскую школу-интернат. Вместе с ней к детям заглянул и заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь. Ребятам привезли книги, настольные игры и сладости.



В ближайшее время в тренажерном зале учреждения будет проведен ремонт, также там установят 15 тренажеров. Работы выполнят при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия".



Напомним, в Нарышкинской школе-интернате сейчас живут 57 детей в возрасте от 5 до 16 лет, эвакуированных из детских домов Донецка. Орловцы могут порадовать их подарками.



Детские игрушки, книги и сладости можно принести по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 10 . Презенты ребятам отвезут в этот четверг.





Орловское Информбюро





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