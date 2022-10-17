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13:49, 17 октября 2022 года Осенний субботник собрал тысячи орловцев Горожане приводили в порядок улицы, парки и скверы. А ещё - набережные. Им уделили особое внимание. Подробности в материале корреспондента ГТРК "Орел" Екатерины Габовой.





На уборку города, во дворы и парки, в минувшую субботу орловцы вышли с раннего утра. Трудовые и учебные коллективы, волонтеры и просто неравнодушные люди работали в каждом районе областного центра. Всего - более 700 компаний. Вместе с инвентарем орловцы не забыли и отличное настроение.



В центре внимания "трудового десанта" - и береговые зоны. Так жители города примкнули к масштабной акции "Вода России". Ни много ни мало - целых 5 км вдоль водоемов теперь в порядке.



Провести субботу с пользой для города решил и глава Орла. Надев перчатки и захватив с собой мешок, Юрий Парахин отправился на набережную - не любоваться видами, а приводить их в порядок.



Суббота получилось не только чистой, но и - "зеленой". Более 50 новых деревьев и 200 кустарников высадили в этот день. Что касается продуктивности - мусора убрали 706 тонн. Санитарно-экологический месячник продолжается, а значит у каждого есть еще шанс сделать свой город чище.





Екатерина Габова





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