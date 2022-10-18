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8:00, 18 октября 2022 года Орловцы проверят свое знание географии 30 октября в регионе пройдет географический диктант.





Международная просветительская акция "Географический диктант" пройдет на Орловщине 30 октября, – сообщает региональный информационный портал.



Площадки для написания диктанта откроются на базе ОГУ им. И. С. Тургенева (ул. Комсомольская, 41), ОГАУ им. Н. В. Парахина (ул. Генерала Родина, д. 69). ОГИК организует сразу две площадки: стационарную (ул. Лескова, д. 15) и выездную. Студенты напишут географический диктант в рамках туристического похода в усадьбу Новосильцевых.



Подробнее об акции – на портале правительства Орловской области.





Орловское Информбюро





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