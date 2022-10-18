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9:00, 18 октября 2022 года Орловец завоевал серебро Кубка страны по пауэрлифтингу Соревнования по классическому троеборью состоялись в Калуге.





Орловец Станислав Вишняков – серебряный призер кубка России по пауэрлифтингу. По сумме трех упражнений – приседания, жима и тяги – наш спортсмен набрал 805 килограммов. Это хватило для завоевания второго места. Победитель – Инзаркин Дмитрий из Новокузнецка. Он обогнал нашего спортсмена на 206 килограммов.



Фото: соцсети Станислава Вишнякова





Анастасия Дорохова





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