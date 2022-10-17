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14:55, 17 октября 2022 года "Нам интересно жить" – в КДЦ "Металлург" открыли новый творческий сезон В числе зрителей большого концерта были выходцы из Донбасса, а также родные тех, кто сейчас служит стране.





В орловском культурно-досуговом центре "Металлург" открыли новый творческий сезон. Его назвали "Нам интересно жить".

"Это очень актуальное название. Нам действительно интересно жить, интересно жить в нашей стране", - пояснила директор центра Людмила Никитина. В программе открытия нового сезона приняли участие все, кто сотрудничал с центром "Металлург" в минувшем году, а их было огромное количество. Сотни мальчишек и девчонок занимаются пол крышей "Металлурга", здесь же существуют и известные в области творческие коллективы - "Родные напевы", "Эликсир", народный хор "Орловия" и многие другие.



В числе приглашенных были новые жители нашей страны - выходцы из Донецкой и Луганской Народных Республик, а еще - жены и матери тех, кто сейчас на той территории выполняет воинский долг. И один из номеров концерта был посвящен этой теме.





Татьяна Тимохина





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