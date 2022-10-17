Главная » Новости



14:55, 17 октября 2022 года В Мценске на "зебре" сбили двух подростков Молодые люди получили травмы.





Накануне вечером в районе дома № 2 по ул. Машиностроителей в Мценске автомобилист на "Ладе" сбил двух парней 2005 года рождения, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Молодые люди получили травмы, – сообщили в УГИБДД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2