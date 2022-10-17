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15:15, 17 октября 2022 года 17 тонн гуманитарного груза направлено орловским мобилизованным Посылку сопровождает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона снова посетит учебные части, где готовятся наши земляки.





Из Орла во Владимирскую область выехала группа из пяти грузовиков с гуманитарной помощью для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Всего на нужды военных собрано более 17 тонн необходимых вещей.



Груз сопровождает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона снова посетит учебные части, где готовятся наши земляки. На место делегация прибудет уже завтра.



Видео: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





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