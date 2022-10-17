понедельник 17.10.2022 22:49:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:49, 17 октября 2022 года

Стали известны подробности пожара на предприятии в Кромском районе

ЧП на маслоэкстракционном заводе в селе Вожово произошло в минувшую субботу.


15 октября крупный пожар возник на заводе по производству масла в селе Вожово Кромского района. Огонь охватил более 500 квадратных метров. К месту ликвидации возгорания были направлены 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

Первоначальное задымление произошло в цехе экстракции. Все сотрудники были сразу эвакуированы. На борьбу с огнем у спасателей ушло почти пять часов. Работа осложнялась тем, что в производстве использовался гексан - это взрывоопасное вещество. А на данном объекте его было около 300 тонн. Но благодаря слаженной работе спасателей огонь не коснулся близлежащих объектов, пострадавших тоже нет.


Вести-Орёл
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.