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14:49, 17 октября 2022 года Стали известны подробности пожара на предприятии в Кромском районе ЧП на маслоэкстракционном заводе в селе Вожово произошло в минувшую субботу.





15 октября крупный пожар возник на заводе по производству масла в селе Вожово Кромского района. Огонь охватил более 500 квадратных метров. К месту ликвидации возгорания были направлены 6 единиц техники и 21 человек личного состава.



Первоначальное задымление произошло в цехе экстракции. Все сотрудники были сразу эвакуированы. На борьбу с огнем у спасателей ушло почти пять часов. Работа осложнялась тем, что в производстве использовался гексан - это взрывоопасное вещество. А на данном объекте его было около 300 тонн. Но благодаря слаженной работе спасателей огонь не коснулся близлежащих объектов, пострадавших тоже нет.





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