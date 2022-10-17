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15:34, 17 октября 2022 года Волонтеры помогают семьям мобилизованных орловцев Добровольцы оказывают помощь в рамках акции #Мывместе.





В Орловской области в рамках акции #Мывместе волонтеры помогают семьям мобилизованных жителей региона. Так, семью призванного амчанина обеспечили дровами к предстоящей зиме, а в Глазуновском районе домочадцам мобилизованного помогли отремонтировать крышу дома.



Помощь семьям мобилизованных орловцев в данный момент в приоритете волонтеров, – сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".





Орловское Информбюро





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