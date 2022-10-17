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15:37, 17 октября 2022 года

Коротко о главном

"Вести-Орёл" в 14:30 на телеканале "Россия".


- Своих не бросаем. Орловщина продолжает собирать помощь жителям Донбасса и мобилизованным орловцам.

- ЧП на производстве. На одном из заводов в Кромском районе произошел пожар.

- История мобилизации – в рубрике "Архивное дело".

- Орловцы привели областной центр в порядок. На осеннюю уборку вышли сотни коллективов.

- Неслабый спорт для сильных дам. В Орле прошел боксерский турнир "Осенний вызов".


Вести-Орёл
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