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16:15, 17 октября 2022 года В Орле предложили увековечить память одного из послевоенных восстановителей города На фасаде дома № 3 по Пролетарской горе может появиться мемориальная доска в честь Федора Мешкова.





На заседании Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства обсудили возможность установки мемориальной доски в честь одного из послевоенных восстановителей города – Федора Мешкова. Памятная доска может появится на фасаде дома № 3 по Пролетарской горе – именно там жил советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Орловского обкома КПСС, Председатель Орловского облисполкома, а позже — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Орловской области.



Макет мемориальной таблички удовлетворил комиссию, но были предложены корректировки по тексту. Доработанный макет и сама идея создания памятной гранитной доски будет вынесена на обсуждение городского совета, – сообщили в мэрии.



Фото: пресс-служба мэрии Орла.





Орловское Информбюро





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