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16:21, 17 октября 2022 года Орловцы могут увидеть подлинные полотна русских художников Выставка, открывшаяся в Орловском музее изобразительных искусств, приехала из Рязани.





Рязанский музей - один из самых крупных в Центральной России. Ему есть что показать зрителю и чем поделиться с соседними регионами. Его фонды это 12 000 произведений отечественного и зарубежного искусства XV-XX веков. Теперь с частью его сокровищ могут познакомиться и в других регионах страны. Музей организовал выставку в рамках нацпроекта "Культура". Орел - пятый город, жители которого могут познакомится с уникальными картинами.

Светлана Четверикова, директор Орловского музея изобразительных искусств: "Экспозиция и подбор экспонатов во всех городах - разные. Тема одна -"Русское искусство XVIII-XIX веков", но состав экспонатов разнился. И вот у нас - нам это было очень приятно, мы обсуждали это с Рязанью - самый знаковый, самый именитый подбор экспонатов". Живопись и графика разных авторов, имена которых широко известны в русской и мировой живописи, представляет и яркие художественные образы XIX - начала XX веков - особенности жизни, вкусов, интересов общества того времени.



Несомненный плюс выставки – оригинальность полотен. Мы, привыкшие к тому, что по городам и весям чаще всего ездят копии, с нескрываемым удовольствием будем рассматривать подлинники Васнецова, Шишкина и Перова.



Такие художники, как Крымов, Жуковский, Неврев, менее известны широкой публике, но, тем не менее, они стоят в одном ряду с самыми известными русскими мастерами. Есть здесь и несколько работ, которые принадлежат кисти неизвестных художников. Но зато точно установлено, кого именно они изобразили. Портрет Ольги Скобелевой, жены знаменитого русского генерала, освободителя Болгарии, вызывает не только художественный интерес.

Татьяна Тимашева, старший научный сотрудник Орловского музея изобразительных искусств: "Она тоже поехала в Болгарию, и тоже занималась Красным Крестом, занималась и помощью бедным, пострадавшим в ходе Русско-Турецкой войны, и была большой благодетельницей. Ей в Болгарии установлен памятник. К сожалению, она была там убита грабителями. Но память о ней в болгарском народе сохранилась до сих пор".

На портрете Ольга Скобелева предстает перед нами светской красавицей, но силу духа, и жертвенность этой женщины неизвестному художнику вполне удалось передать.



Жанр портрета, кстати, преобладает на этой выставке, но есть и жанровые и пейзажные работы. Одними из первых посетителей неслучайно стали самые известные орловские художники, те, кто понимает ценность классической русской школы и ценит нечастую возможность познакомиться с подлинниками. Остается только добавить, что выставка не имеет возрастных ограничений.





Эва Стасюлевич





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