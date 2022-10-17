понедельник 17.10.2022 22:50:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:22, 17 октября 2022 года

В Орловской области установили имя погибшего в годы войны летчика

Младший лейтенант Юрий Иванович Морозов погиб 15 июля 1943 года в ходе боя с авиагруппой противника.


В национальном парке "Орловское полесье" завершились поисковые работы на месте падения истребителя Як-7б. По фрагментам воздушного суда удалось выяснить, что его пилотировал уроженец города Владимир, младший лейтенант Юрий Иванович Морозов 1923 года рождения, – сообщает региональный информационный портал.

За время службы младший лейтенант лично сбил два вражеских самолета и один − в группе. В декабре 1942 года летчика наградили орденом Красной Звезды.

Юрий Морозов погиб 15 июля 1943 года в ходе боя с авиагруппой противника. Группа советских истребителей сопровождала штурмовики Ил-2. При обнаружении фашистской группировки, состоящей из 25-ти Ju-87 и 40-ка Ju-88 под прикрытием 20-ти FW-190, группа из четырех наших истребителей Як-7б вступила в бой против шести FW-190. Советские летчики сбили один вражеский самолет, но без потерь не обошлось – истребитель Юрия Морозова был подбит и рухнул на орловскую землю. За время службы он лично сбил 2 вражеских самолета и один − в группе.

Фото с сайта правительства Орловской области




Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.