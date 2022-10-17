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17:22, 17 октября 2022 года В Орловской области установили имя погибшего в годы войны летчика Младший лейтенант Юрий Иванович Морозов погиб 15 июля 1943 года в ходе боя с авиагруппой противника.





В национальном парке "Орловское полесье" завершились поисковые работы на месте падения истребителя Як-7б. По фрагментам воздушного суда удалось выяснить, что его пилотировал уроженец города Владимир, младший лейтенант Юрий Иванович Морозов 1923 года рождения, – сообщает региональный информационный портал.



За время службы младший лейтенант лично сбил два вражеских самолета и один − в группе. В декабре 1942 года летчика наградили орденом Красной Звезды.



Юрий Морозов погиб 15 июля 1943 года в ходе боя с авиагруппой противника. Группа советских истребителей сопровождала штурмовики Ил-2. При обнаружении фашистской группировки, состоящей из 25-ти Ju-87 и 40-ка Ju-88 под прикрытием 20-ти FW-190, группа из четырех наших истребителей Як-7б вступила в бой против шести FW-190. Советские летчики сбили один вражеский самолет, но без потерь не обошлось – истребитель Юрия Морозова был подбит и рухнул на орловскую землю. За время службы он лично сбил 2 вражеских самолета и один − в группе.



Фото с сайта правительства Орловской области









Орловское Информбюро





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