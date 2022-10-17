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18:02, 17 октября 2022 года

Воскресная школа: задача не только дать знания, но и воспитать детей

В Орле при гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери открылась воскресная школа.


При гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери, который год назад открылся при академии ФСО, организовали воскресную школу. В сентябре сюда пришли 40 юных орловцев. Школьники получают здесь духовное и нравственное воспитание, а еще поют, танцуют. И всё - в удовольствие.

Стандарты обучения установлены Московской Патриархией. В среднем в расписании - три урока. Перед тем как сесть за парты, небольшой перекус, а самые активные и потанцевать успевают. Но все понимают, что дисциплина это важно. Поэтому - делу время, потехе час.

Игорь Кочергин в воскресной школе отвечает за патриотическое воспитание. Педагог считает: чтобы воспитать патриота, нужно воспитать человека, нравственно и духовно развитого, который живет с осмыслением того, что делает.

Закон Божий у ребят самая любимая дисциплина, потому что занятия проходят в творческой атмосфере. Ребята и таланты художественные демонстрируют, и ораторское искусство осваивают.

Есть в школе человек, встречу с которым ребята ждут с особенным трепетом. Это отец Сергий. С духовником дети искренне делятся своими переживаниями и радостями. А он, в свою очередь, принимает их первые исповеди и дает наставления.

Как и положено, в образовательном учреждении за оценками смотрят с пристрастием. По окончании выдается сертификат. Учащиеся могут быть и отчислены – за плохие оценки и недостойное христианское поведение. Ведь задача воскресной школы - не только дать знания, но и воспитать детей.

Учебный год уже начался, но новым воспитанникам здесь рады всегда. Подробности о зачислении узнать можно в храме.


Юлия Опанасюк
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