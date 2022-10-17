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18:04, 17 октября 2022 года Конвейер помощи. Орловские предприниматели собрали 50 коробок с продовольствием для участников СВО Орловцы принимают активное участие в сборе помощи военным. Предприниматели, торгующие на ярмарках выходного дня, сделали сбор продовольствия доброй традицией. Тушенка, чай, кофе сладости и другие продукты питания каждую субботу продавцы отправляют на передовую.





Весомая поддержка от предпринимателей - военным. Продавцы с ярмарки выходного дня внесли свой вклад в поддержку участников специальной военной операции. Помогают - кто чем может, одни - материально, другие своим товаром.



Вера Егоренкова не пропускает сообщения о сборе. Ее помощь всегда ощутима. Она отправляет пряники, печенье, сладости.



Оказывать помощь или нет? Такого вопроса у Любови Туменко даже не стояло. Коробки с пастилой, мармеладом и лукумом каждый раз она готовит с отдельным трепетом. "Я из семьи военных в нескольких поколениях, - говорит Любовь, - для меня это долг".



Тушенка, чай, кофе, печенье, собранные наборы с продовольствием предприниматели передают волонтёрам, а те - прямиком на передовую. Этот конвейер помощи и поддержки наращивает обороты.



Валерий Фоменков отмечает, что и молодёжь все чаще пополняет их ряды. "Я вам хочу сказать, молодежь в этом участвует, и очень активно. Мы думали, что это заброшенное поколение, а оказывается - нет. Горе сплачивает всех, а особенно война", - отмечает предприниматель.



Только за минувшие выходные силами орловских предпринимателей было собрано более 50 коробок с продовольствием для участников СВО. И на этом точку ставить не планируют. Нужные посылки будут оправлять и дальше - туда, где их ждут.





Екатерина Габова





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