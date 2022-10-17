Приехал в Орел с Украины продавать смерть

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18:50, 17 октября 2022 года
Приехал в Орел с Украины продавать смертьЗаключенный орловской колонии признался в сотрудничестве с СБУ.
Один из заключенных исправительного учреждения подробно описал, как в 2016 году его завербовали Украинские спецслужбы с целью распространять наркотики в нашем регионе.
Известно, что с молодым человеком проводили беседы в Киеве сотрудники спецслужб. Это было коллективное собеседование. Трафик синтетических наркотиков, организованный СБУ, отлажено работал на протяжении многих лет.
Всеволод Трифонов