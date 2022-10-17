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19:20, 17 октября 2022 года

Жены многодетных мобилизованных ждут их возвращения домой

Законом определен круг лиц, которым положена отсрочка от мобилизации. К ним относятся многодетные отцы, на чьем иждивении находятся трое несовершеннолетних. Вот только касается это тех, кто пока не получил повестку. Закон принят после начала частичной мобилизации и не имеет обратного действия. Но жены и матери не теряют надежды.


За детьми в садик теперь приходит только мама. Отца недавно мобилизовали. Двухлетняя Арина еще не поймет, куда делся папа, и все время спрашивает у прохожих, не видели ли его. А вот старший Тимур знает: папа уехал далеко и очень по нему скучает.

Муж Екатерины в армии служил водителем, и 35 лет ему исполнится только через полгода, поэтому попал под мобилизацию.
"30 сентября пришла повестка, в этот день он решил, что ни прятаться, ни скрываться не будет, и 1 октября поехал в военкомат, и в этот же день был призван. Мы все за него переживаем, молимся и хотим, чтобы вернулся домой к детишкам", - рассказала Екатерина.
Когда в интернете появилась информация о том, что отцы трех и более несовершеннолетних детей должны получить отсрочку, Екатерина обрадовалась. Появилась надежда, что многодетного отца вернут. Однако в военкомате сказали, что пока дополнительных инструкций на эту тему не поступало.

И таких историй много. Женщины идут в Совет солдатских матерей с заявлениями и свидетельствами о рождении детей. Однако, по словам временно исполняющего обязанности военного комиссара Орловской области Рената Сибгатуллина, распоряжений о возвращении уже мобилизованных многодетных отцов пока не было.


Татьяна Тимохина
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