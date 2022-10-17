Орловские верующие продолжают помогать нашим военнослужащим

Бойцам были доставлены лекарства, одежда и продукты питания, собранные прихожанами храмов Орловской и Болховской епархий.

Священнослужители Орловской области продолжают организовывать сбор помощи для военнослужащих. Сегодня протоиерей Василий Иванов и протоиерей Александр Кузнецов доставили гуманитарный груз в один из полевых госпиталей, расположенных в местах проведения специальной военной операции.



Были доставлены лекарственные препараты, холодильное оборудование для хранения плазмы, постельное, одежда, продукты питания, собранные в храмах Орловской и Болховский епархии.



Орловская митрополия благодарит всех неравнодушных, которые откликнулись на просьбу о помощи в сборе гуманитарной помощи.











Фото: Евгений Григорьев