Орловские верующие продолжают помогать нашим военнослужащим

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19:50, 17 октября 2022 года
Орловские верующие продолжают помогать нашим военнослужащимБойцам были доставлены лекарства, одежда и продукты питания, собранные прихожанами храмов Орловской и Болховской епархий.
Священнослужители Орловской области продолжают организовывать сбор помощи для военнослужащих. Сегодня протоиерей Василий Иванов и протоиерей Александр Кузнецов доставили гуманитарный груз в один из полевых госпиталей, расположенных в местах проведения специальной военной операции.
Были доставлены лекарственные препараты, холодильное оборудование для хранения плазмы, постельное, одежда, продукты питания, собранные в храмах Орловской и Болховский епархии.
Орловская митрополия благодарит всех неравнодушных, которые откликнулись на просьбу о помощи в сборе гуманитарной помощи.
Фото: Евгений Григорьев
Мария Семак