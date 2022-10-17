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20:13, 17 октября 2022 года "Буду защищать мир и покой своих родных" Орловец, ранее принимавший участие в специальной военной операции, готов вернуться в строй.





Орловские патриоты-добровольцы принимают участие в СВО для защиты своей Родины. Как сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла", один из таких патриотов проживает в Знаменском районе. Дмитрий по званию сержант, по специальности - водитель. До СВО был военнослужащим по контракту. После завершения основного контракта заключил краткосрочный - на участие в СВО. Участвовал в освобождении близлежащих населённых пунктов города Изюма. Был стрелком-пехотинцем. В настоящее время Дмитрий работает в сельском хозяйстве. "Как патриот своей Родины, я понимаю, что целостности нашей страны может быть нанесён урон. Сейчас я все силы отдаю мирному труду, но если меня призовут снова в строй, я не стану уклоняться, а буду защищать мир и покой своих родных и близких", - говорит Дмитрий.





Орловское Информбюро





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