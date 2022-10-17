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21:40, 17 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Предприниматели с ярмарки выходного дня сплотились, чтобы помочь мобилизованным.



- В воскресной школе храма при Академии ФСО учат вере, нравственности и патриотизму.



- Подлинники Васнецова, Шишкина и Перова – в Орле. Уникальную выставку привезли из Рязани.



- В Болхове открылся Семейный МФЦ. Теперь различные вопросы можно решить в одном месте.



- Пешеходам путь закрыт! В Орле начались работы по восстановлению ограждений на Тургеневском мосту.



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