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21:40, 17 октября 2022 года
Коротко о главном"Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".
- Предприниматели с ярмарки выходного дня сплотились, чтобы помочь мобилизованным.
- В воскресной школе храма при Академии ФСО учат вере, нравственности и патриотизму.
- Подлинники Васнецова, Шишкина и Перова – в Орле. Уникальную выставку привезли из Рязани.
- В Болхове открылся Семейный МФЦ. Теперь различные вопросы можно решить в одном месте.
- Пешеходам путь закрыт! В Орле начались работы по восстановлению ограждений на Тургеневском мосту.
Вести-Орёл