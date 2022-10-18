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23:30, 17 октября 2022 года

Сергей Лежнев опубликовал список необходимого для орловского батальона

Собрать посылку нужно в кратчайшие сроки.


Как сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев, сейчас формируется еще одна посылка. Она будет направлена орловскому добровольческому батальону (3-й армейский корпус).

Список необходимого передан губернатору Андрею Клычкову. В списке:

- Генераторы
- Тепловые пушки
- Квадракоптеры
- Тепловизиры
- Масхалаты
- Маскировочные сети
- Рации
- Спальные мешки
- Палатки
- Обувь
- Термобелье
- Медикаменты
- Продукты
- Буржуйки печи
"Всё в расчёте на 80 - 100 человек. Список серьёзный. Мы уже с вами оплатили часть потребности из фонда поддержки солдат на сумму почти уже 2 млн. рублей. Часть ещё приобретаем", - пояснил Сергей Лежнев.
Также Лежнев сообщил, что задача усложняется ограниченным временем для сбора посылки и точкой доставки.
"Губернатор определил срок – 4 дня. В пятницу посылка должна быть уже в точки дислокации наших солдат. Доставлять посылку будем сами лично в руки. Помощь нужна здесь и сейчас. Нам нужно успеть доставить груз до отправки ребят вглубь на выполнение боевых задач спецоперации", - уточнил Лежнев.
Советник губернатора поблагодарил всех, кто принимает участие в сборе помощи. Особо отметил главу Мценского района Екатерину Ерохину и мэра города Орла Юрия Парахина.


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