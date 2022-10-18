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23:30, 17 октября 2022 года Сергей Лежнев опубликовал список необходимого для орловского батальона Собрать посылку нужно в кратчайшие сроки.





Как сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев, сейчас формируется еще одна посылка. Она будет направлена орловскому добровольческому батальону (3-й армейский корпус).



Список необходимого передан губернатору Андрею Клычкову. В списке:



- Генераторы

- Тепловые пушки

- Квадракоптеры

- Тепловизиры

- Масхалаты

- Маскировочные сети

- Рации

- Спальные мешки

- Палатки

- Обувь

- Термобелье

- Медикаменты

- Продукты

- Буржуйки печи

"Всё в расчёте на 80 - 100 человек. Список серьёзный. Мы уже с вами оплатили часть потребности из фонда поддержки солдат на сумму почти уже 2 млн. рублей. Часть ещё приобретаем", - пояснил Сергей Лежнев. Также Лежнев сообщил, что задача усложняется ограниченным временем для сбора посылки и точкой доставки.

"Губернатор определил срок – 4 дня. В пятницу посылка должна быть уже в точки дислокации наших солдат. Доставлять посылку будем сами лично в руки. Помощь нужна здесь и сейчас. Нам нужно успеть доставить груз до отправки ребят вглубь на выполнение боевых задач спецоперации", - уточнил Лежнев. Советник губернатора поблагодарил всех, кто принимает участие в сборе помощи. Особо отметил главу Мценского района Екатерину Ерохину и мэра города Орла Юрия Парахина.





Орловское Информбюро





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