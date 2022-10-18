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9:30, 18 октября 2022 года В школе № 30 города Орла – новый директор Учебное учреждение возглавила Елена Королькова.





17 октября коллективу школы № 30 города Орла представили нового директора. Учебное учреждение возглавила 53-летняя Елена Королькова, – сообщили в мэрии Орла. Обладатель Почетной грамоты Министерства образования и науки России.



Уроженка Ярославля с 1988 до 2004 года трудилась учителем, воспитателем, а затем старшим воспитателем в образовательных учреждениях родного города.



В 2004 году Елена Королькова переехала в Тульскую область и устроилась в управление образования администрации Белёвского района. Проработала в должностях методиста, ведущего и главного специалиста, инспектора. В 2016 году возглавила Белёвскую детскую школу искусств и руководила учреждением до настоящего момента.



Фото: сайт мэрии Орла





Орловское Информбюро





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