вторник 18.10.2022 13:56:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:30, 18 октября 2022 года

В школе № 30 города Орла – новый директор

Учебное учреждение возглавила Елена Королькова.


17 октября коллективу школы № 30 города Орла представили нового директора. Учебное учреждение возглавила 53-летняя Елена Королькова, – сообщили в мэрии Орла. Обладатель Почетной грамоты Министерства образования и науки России.

Уроженка Ярославля с 1988 до 2004 года трудилась учителем, воспитателем, а затем старшим воспитателем в образовательных учреждениях родного города.

В 2004 году Елена Королькова переехала в Тульскую область и устроилась в управление образования администрации Белёвского района. Проработала в должностях методиста, ведущего и главного специалиста, инспектора. В 2016 году возглавила Белёвскую детскую школу искусств и руководила учреждением до настоящего момента.

Фото: сайт мэрии Орла


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.