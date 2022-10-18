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10:00, 18 октября 2022 года Дачные маршруты в Орле работают последнюю неделю 23 октября автобусы № 61, № 65 и № 20Д последний раз выйдут на рейсы в этом году.





С 24 октября в Орле официально закроется сезон дачных перевозок. 23 октября будет последним днем работы автобусов № 61, № 65 и № 20Д в этом году, – сообщили в городской администрации.



С апреля городские автобусы перевезли порядка 7 тыс. дачников.





Орловское Информбюро





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