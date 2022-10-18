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10:30, 18 октября 2022 года В Ливнах завершают реконструкцию трибун центрального стадиона Работы организованы в рамках проекта "Народный бюджет". Их стоимость составила порядка 3,7 миллиона рублей.





На центральном стадионе города Ливны завершается модернизация трибун. На объекте полностью заменили основания трибун с ограждением и сходы со ступенями, установили около 330 кресел. Дополнительно заасфальтирована площадка между секторами для проведения официальных мероприятий, – сообщает региональный информационный портал. Подрядчик досрочно выполнил контракт.



Работы организованы в рамках проекта "Народный бюджет". Их стоимость составила порядка 3,7 миллиона рублей.



Фото: "Ливенская газета"





Орловское Информбюро





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