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11:00, 18 октября 2022 года Юная орловчанка покорила страну казачьим танцем Ученица Орловской хореографической школы Василина Фролова завоевала спецприз в хореографическом конкурсе "Большие и маленькие" на канале "Культура".





Орловчанка Василина Фролова получила приглашение в Большой театр на балет "Пламя Парижа". Девочка завоевала спецприз в хореографическом конкурсе "Большие и маленькие" на канале "Культура".



Юную исполнительницу заметили совсем на другом конкурсе. Заслуженный артист России, танцор Рамиль Мехдиев нашел девочку и лично пригласил ее на конкурс "Большие и маленькие".



Для конкурса отобрали номер "Казачка" – эта постановка Валентины Быченковой стала первым сольным номером Василины Фроловой. Девочка признается, что перед выступлением было страшно, но с первыми звуками музыки волнение пропало. Номер для выступления подобрали технически сложный. Пришлось поработать на фланкировкой казачьей шашкой.



Хореографией девочка занимается с юных лет, хотя растет в семье технарей и спортсменов. Танцевальное искусство родители теперь познают вместе с дочкой – посещают с ней семинары, конкурсы и соревнования.



В Большой театр Василина поедет со своим педагогом. Будут не только наслаждаться зрелищем, но и наблюдать с профессиональной точки зрения: смотреть на работу артистов балета, изучать нюансы постановки и атмосферу в зале.





Татьяна Тимохина





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